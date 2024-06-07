Раис Татарстана о победе в рейтинге по инвестклимату: «Готов быть «двоечником» дальше!»

В 11-й раз на ПМЭФ огласили результаты Национального рейтинга инвестиционного климата

Фото: стоп-кадр трансляции

Москва недосягаема, а некоторые места пришлось делить

В 11-й раз на ПМЭФ огласили результаты Национального рейтинга инвестиционного климата, которым занимается Агентство стратегических инициатив (АСИ). Ежегодно оно ранжирует регионы России в зависимости от условий, созданных для бизнеса. Опрашивают не чиновников, а непосредственно предпринимателей.

В этом году расклад получился такой: Москва на первом месте в шестой раз подряд, Татарстан – на втором месте, тоже шестой раз подряд. Но в этом году республике составила компанию Нижегородская область. То есть присудили два «серебра». «Бронза» досталась Республике Башкортостан, Московской и Тюменской областям.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева заявила, что иногда разница между регионами была незначительной, поэтому так и получилось – чтобы сократить рейтинг, места пришлось делить. К слову, сейчас в рейтинге участвуют 85 субъектов из 89 (пока не входят Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, принятые в состав России осенью 2022 года).

Светлана Чупшева заявила, что иногда разница между регионами была незначительной, поэтому так и получилось – чтобы сократить рейтинг, места пришлось делить Фото: стоп-кадр трансляции

Казалось бы, серьезное мероприятие на полях ПМЭФ, но руководители регионов чувствовали себя максимально непринужденно и обменивались шутками.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, получая награду за третье место, сказал: «Я вот завтра домой прилечу и у меня жители спросят: как рейтинг, что поставили? Я скажу – тройку поставили. Они говорят: «А татары?» Отвечу: «Опять двойку». Ну тогда лучше!»

Правда, шутка уже не свежа – так же глава соседней республики каламбурил в 2022 году при объявлении рейтинга. Хотя тогда Хабиров хвалился, что регион «получил пятерку», а Татарстан «опять двойку». Ну, вот, наконец, и Башкортостан впервые смог войти в топ-3, спустя пару лет получив заветную «тройку».

Руководители регионов чувствовали себя максимально непринужденно и обменивались шутками Фото: стоп-кадр трансляции

Нижегородская область взобралась на второе место к Татарстану

Татарстан снова на втором месте, но в этом году компанию республике, как уже говорилось, составила Нижегородская область. Когда на сцену для получения наград пригласили губернатора Нижегородской области и Раиса Татарстана, Рустам Минниханов предлоожил первым подойти к микрофону Глебу Никитину со словами: «Ты по-русски лучше говоришь!» Присутствующие оценили юмор Раиса.

«Я очень горжусь и рад, что оказался вместе с таким бенчмарком – не могу пока избавиться от англицизмов – с тем, на кого равнялись, с дорогим Рустамом Нургалиевичем», – заявил Никитин.

В переводе на русский «бенчмарк» (benchmark) – это эталон, ориентир. Устремляясь к нему, конкуренты стараются делать свою работу лучше.

Рейтинг создает позитивную гонку среди всех регионов, отметил губернатор Нижегородской области. Он подталкивает держаться на плаву, держать планку. И патетично добавил: что это позволяет всем вместе двигать Россию вперед.

Рустам Минниханов на русском и татарском языках поблагодарил за высокую оценку инвестиционного климата в Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

«Зонтик Москвы нам очень подходит»

Следом за коллегой из Нижегородской области к микрофону подошел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Татарстан удерживается на второй строчке рейтинга столько же, сколько и Москва на первой – шесть лет. Это стало поводом для новой шутки от руководителя Татарстана.

«Сергей Семенович (Собянин – мэр Москвы, – прим. Т-и), я не претендую, как Глеб Семенович [Никитин, на позицию лидера], зонтик Москвы нам очень подходит, готов быть «двоечником» дальше, если позволит руководство», – сказал Рустам Минниханов.

На русском и татарском языках он поблагодарил за высокую оценку инвестиционного климата в Татарстане. По мнению Раиса, этот Национальный рейтинг приносит реальную пользу.

«Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого какие есть интересные решения. Поэтому так держать! Бик зур рәхмәт, спасибо!» – заключил Минниханов.

Первенство Москвы стало темой для шуток даже для самого мэра российской столицы Сергея Собянина Фото: rais.tatarstan.ru

А как там, в Москве?

Первенство Москвы стало темой для шуток даже для самого мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Главное – не лететь так высоко, чтоб тебя там не замечали», – сказал градоначальник.

Все регионы прошли огромный путь за десять лет и вышли на высокий уровень взаимодействия с бизнесом и понимания тех задач, которые стоят перед экономикой региона страны и субъектов РФ, отметил Собянин.

О достижениях Москвы за этот год сказала глава АСИ Светлана Чупшева. Разница между первым и вторым местом – 17 пунктов, а Москва по сравнению с прошлогодними показателями улучшила результат более чем на 6 пунктов.

«Мы все победители: бизнес, население, страна», – заключил Собянин.

Как вспоминали Белоусова

На оглашении результатов присутствовал замруководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, который говорил и о рейтинге, и о ситуации в российской экономике в целом.

«Вопрос не в том, кто занял первое, второе, третье места. Более того – всем и так понятно, кто занял первое место. Важен процесс, потому что и лидеры не стоят на месте. Задача – не в месте, а в том, чтобы взять все лучшее из других регионов. У всех регионов есть лучшее. Этот механизм помогает», – заявил Орешкин.

По его словам, устойчивость российской экономики и способность бизнеса легко адаптироваться к вызовам – это как раз связано с конструктивно выстроеннной работой регионов.

«Любая федеральная задумка, любой федеральный проект, будь то национальная программа или небольшой завод, так или иначе приходит на землю. А там от губернатора зависит, завершится работа на год раньше, на год позже, состоится ли вообще», – отметил Орешкин.

Руководителей регионов попросили сфокусироваться на новых нацпроектах в предстоящей шестилетке Фото: rais.tatarstan.ru

Он попросил руководителей регионов сфокусироваться на новых нацпроектах в предстоящей шестилетке и взять лучшие практики других регионов.

На оглашении результатов вспомнили и про нынешнего министра обороны России Сергея Белоусова, который прежде работал вице-премьером России и курировал экономический блок. Он присутствовал на церемонии награждения год назад. В этот раз Белоусова в зале не было.

«Единственный человек, которого не хватает в зале, чтобы оглашать результаты рейтинга в привычном составе», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

По его словам, рейтинг позволяет видеть картину в нескольких измерениях – сравнивать себя с собой вчерашним, сравнивать с другими субъектами и брать лучшие практики.

«Кому-то, как Москве, это становится все сложнее», – заявил Репик.

По словам Алексея Репика, рейтинг позволяет видеть картину в нескольких измерениях – сравнивать себя с собой вчерашним, сравнивать с другими субъектами и брать лучшие практики Фото: rais.tatarstan.ru

Как будут модифицировать рейтинг по поручению Путина?

Есть ощущение, что рейтинг сделал свое дело, регионы взяли от него все лучшее и в каком-то смысле достигли потолка. В особенности Москва и Татарстан, которые шестой год подряд остаются на одних и тех же позициях. Видимо, чтобы регионы не утратили дух соперничества, рейтинг собираются модернизировать. И не просто так, а с подачи Владимира Путина.

«Очень важно мерить себя не только внутри страны, а на мировом уровне, потому что Россия должна быть первой», – заявил Орешкин

В России уже изучили междунардные практики рейтингования, чтобы можно было сравнивать себя с другими штатами и провинциями стран мира. Эту инновацию РФ собирается активно продвигать странам-участницам БРИКС.

«Будем стремиться становиться лучше не только на своем уровне, но и в мире. АСИ будет всем в этом помогать», – заключил Орешкин.

Остается ждать следующего года, чтобы увидеть, какие места Татарстан и Москва займут в новом рейтинге. А может быть, мы увидим, с какими провинциями, например, Индии и Китая, будет соревноваться республика, если его масштабируют до глобального уровня.