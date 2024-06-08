Минниханов об Играх БРИКС: Необходимо провести очень достойно

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил на высшем уровне провести предстоящие Игры стран БРИКС, которые стартуют в Казани на следующей неделе, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Данное международное мультиспортивное мероприятие проводится в рамках председательства нашей страны в БРИКС. Будут задействованы 15 спортивных объектов в Казани и один объект в Москве. Будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. Ожидается более 3,5 тыс. спортсменов, и 1,5 тыс. мы ждем официальных лиц <...>», — отметил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, большие делегации прибудут, в частности, из Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Китая, Бразилии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мероприятие серьезное и очень важное. Необходимо провести его очень достойно», — резюмировал Раис Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил провести Сабантуй и День России на высоком уровне.

Игры стран БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Ожидается приезд представителей 93 стран. Окажутся задействованы 2 тыс. волонтеров. Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.