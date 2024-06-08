Минниханов поручил провести Сабантуй и День России на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабантуи в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана, а также события, организуемые в республике по случаю Дня России, следует провести на высоком уровне. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил, что на этих выходных, 8 и 9 июня, в значительной части населенных пунктов Татарстана будут отмечать татарский национальный праздник Сабантуй.

«Он (Сабантуй — прим. Т-и) сегодня объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, создает особую атмосферу дружбы и взаимопонимания. <...> это еще одна возможность подчеркнуть единство народов нашей страны», — заметил в связи с этим Раис Татарстана.

По словам Минниханова, праздники плуга традиционно пройдут с участием большого количества гостей, будет создан значительный транспортный поток вокруг праздничных площадок. В связи с этим он поручил уделить особое внимание всем вопросам, связанным с безопасностью.

«Ну, и следующая неделя. Мы [12 июня] отмечаем главный государственный праздник нашей страны — День России. <...> Татарстан является опорным регионом России. Мы поддерживаем курс нашего национального лидера [Владимира Путина]», — напомнил руководитель республики участникам совещания и о немного более отдаленном событии.

«Запланированные в рамках празднования Дня России мероприятия важно провести на самом высоком организационном уровне, опять-таки — с обеспечением всех вопросов безопасности», — подытожил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана поздравил проживающих в сельских населенных пунктах и районных центрах жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй.