Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани

Игры стран БРИКС в Казани станут самым зрелищным спортивным событием этого лета для России и стран союза

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Участие подтвердили 97 стран

Игры стран БРИКС в Казани станут самым зрелищным спортивным событием этого лета для России и стран союза. Чемпионат состоится в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также примет столица Татарстана.

В течение 12 дней почти 5 тысяч спортсменов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Ирана, Египта, ОАЭ и других будущих стран-членов БРИКС будут состязаться в разных дисциплинах.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению Президента Владимира Путина, – важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий. В этом году в столице Татарстана с успехом прошли “Игры будущего”, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС», – отметил на днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Игры БРИКС – глоток свежего воздуха»

Серебряный призер Олимпиады фигуристка Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выразила надежду на то, что скоро Россия скоро вновь обретет свое место на международной арене во всех видах спорта, а Игры БРИКС этому поспособствуют.

«Любые спортивные соревнования, в которых участвует Россия, – это пропаганда спорта. Спасибо всем, кто это придумал и организовал. В текущей ситуации – это просто глоток свежего воздуха. Полноценной заменой Олимпиаде я Игры БРИКС не назову. Но тот факт, что у нас есть возможность продолжать соревноваться с другими странами, дружественными, очень радует», – сказала она.

Владимир Алекно: «Даже в нынешней мировой обстановке этим мы показываем то, что Россия старается сделать все, чтобы спорт оставался вне всякой политики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конечно, со временем развития Игр БРИКС они вполне смогут соответствовать уровню Олимпиады. Даже в нынешней мировой обстановке этим мы показываем то, что Россия старается сделать все, чтобы спорт оставался вне всякой политики», – высказал «Татар-информу» мнение другой эксперт, советский и российский волейболист, бывший тренер сборной России и казанского «Зенита» Владимир Алекно.

Рок-н-ролл, единоборства и корэш

В программе соревнований 27 видов спорта. Среди них: бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, фехтование, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, бадминтон, шахматы, конный спорт, самбо, корэш, брейкинг, борьба на поясах, акробатический рок-н-ролл, баскетбольное и футбольное двоеборье и ушу.

Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.

«В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Единственное, здесь было бы сложно провести соревнования именно по игровым видам спорта. Мы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу, волейболу», — рассказал в беседе с ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Владимир Леонов: «Мы постараемся сделать так, чтобы Игры БРИКС стали максимально конкурентной средой для наших спортсменов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что сильной мотивацией для спортсменов из разных стран станет то, что Игры БРИКС в Казани могут приравнять по статусу к чемпионату Европы и это обеспечит соответствующие призовые для победителей. Такую возможность сейчас рассматривает Минспорта России.

«Мы постараемся сделать так, чтобы Игры БРИКС стали максимально конкурентной средой для наших спортсменов», – подчеркнул Леонов в разговоре с «Татар-информом».

Где купить билеты?

Приобрести билеты на соревнования по каждой из дисциплин можно на официальном сайте Игр БРИКС или на сайте официального партнера турнира. Подробнее о том, как это сделать – в путеводителе по билетной программе Игр БРИКС – 2024.

Цена на отборочные состязания составляет от 100 рублей, на финальные – до 300 рублей. Люди с инвалидностью, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, а также ветераны труда при наличии мест имеют право на получение льготного билета. Дети до 6 лет включительно могут посетить соревнования бесплатно, не занимая отдельного места.

Подробное расписание всех соревнований можно посмотреть на сайте чемпионата.

Наибольшей популярностью у поклонников спорта, судя по динамике продаж, пользуются бадминтон, бокс, настольный теннис, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная и художественная гимнастика. Все билеты на их финалы в рамках Игр стран БРИКС уже раскуплены.

Лев Лещенко и дип-хаус

Откроются Игры БРИКС в День России, 12 июня. Церемония пройдет в Деревне Универсиады в формате театрального представления.

Напомним, что талисманом Игр БРИКС в Казани стал леопард Бриксик.

Официальным гимном Игр стран БРИКС станет песня дип-хаус группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Талисманом Игр БРИКС в Казани стал леопард Бриксик Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Организаторы заявили, что эта композиция «призывает не опускать руки даже в тяжелых жизненных ситуациях».

Презентация песни прошла в рамках мероприятия «Вечерний Звук» 30 мая. С 7 июня композиция станет доступна на всех присутствующих в России музыкальных сервисах.

Закрытие Игр пройдет 23 июня в рамках празднования народного торжества Сабантуй.

От «Буревесника» до Центрального стадиона: где будут состязаться спортсмены

Состязания пройдут на 16 казанских объектах.

Во время чемпионата будут задействованы Центральный стадион, Центр бокса и настольного тенниса, Академия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, Центр по гребным видам спорта, ледовый дворец «Татнефть-Арена», Центр волейбола, «Буревестник», Центр бадминтона и СК «Тулпар».

Делегации команд-участниц разместят в Деревне Универсиады.

Делегации команд-участниц разместят в Деревне Универсиады Фото: © «Татар-информ»

Кто из звезд спорта приедет в Татарстан?

На Играх ожидается участие двукратной олимпийской чемпионки — Яны Егорян, победительницы Олимпиады в Токио в командной рапире Марты Мартьяновой, гимнастов Даниеля Маринова, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Артура Далолаяна. Также за Россию выступят легкоатлеты Данил Лысенко, Владимир Никитин, Кристина Макаренко, Полина Кнороз и Сергей Шубенков.

Болельщики смогут поддержать спортсменов не только под флагом России, но и непосредственно Татарстана. Среди таких участников: прыгуны в воду Мария Полякова и Никита Шлейхер, тяжелоатлет Зульфат Гараев, шахматист Владислав Артемьев и другие. Все они либо родились или проживают в республике, либо выступают за Татарстан.

Кстати, одним из амбассадоров чемпионата будет двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. «Готовлюсь к Играм БРИКС, к Играм дружбы. Это большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка, ответственность, но при этом незабываемая радость, что меня приедут поддержать близкие и друзья», — сказала она «РИА-Спорт».