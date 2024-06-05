Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На время Игр БРИКС по озеру Средний Кабан запретили передвигаться на маломерных судах
В связи с проведением в Казани Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» на озере Средний Кабан вводится запрет на движение маломерных судов. Соответствующее Постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Установить запрет на использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных и иных плавучих и буксируемых средств, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке озера Средний Кабан в границах Казани в период проведения Международного мультиспортивного мероприятия “Спортивные игры стран БРИКС” с 9 по 24 июня 2024 года с 7.00 до 20.00 часов», – говорится в документе.
Отмечается, что запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения Игр БРИКС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»