В Казани на время Игр БРИКС ограничат продажу алкоголя

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На некоторых улицах столицы Татарстана ограничат продажу алкоголя в дни проведения Спортивных игр стран БРИКС. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ограничение будет действовать с 8 до 17 часов с 13 по 22 июня и затронет торговые точки, находящиеся рядом со спортивными объектами. Исключение предусмотрено для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

В частности, у Дворца водных видов спорта продажи ограничат с 13 по 18 июня, у Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» — с 13 по 16, а также с 21 по 22 июня, а у Дворца единоборств «Ак Барс» — 13 и 14 июня.

Кроме того, в разные дни спиртное нельзя будет купить в торговых точках около Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики, Центра волейбола «Санкт-Петербург», универсального спортивного комплекса «Тулпар», Центра бадминтона, Казанской академии тенниса, Центра бокса и настольного тенниса, ИТ-парка имени Башира Рамеева, конно-спортивного комплекса «Казань» и «Баскет-холла».

Полный график действия ограничений приведен в приложении к постановлению Кабмина. Контроль за исполнением документа возложен на Госалкогольинспекцию РТ.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.