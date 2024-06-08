2 тыс. волонтеров будут помогать в проведении Игр БРИКС

К организации и проведению Игр БРИКС привлекут 2 тыс. волонтеров из Казани и еще 17 регионов России. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что именно от волонтерской работы будет зависеть общее впечатление о мероприятии. По его словам, волонтеров задействуют на 15 функциональных направлениях деятельности, среди которых организация спортсоревнований, сервисы для зрителей, медицина, взаимодействие со СМИ, прибытия и отъезды, протокол и другие.

Замгендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов подчеркнул, что отбирали и обучали волонтеров очень тщательно. Для самих же ребят участие в организации Игр БРИКС станет уникальной возможностью прокачать свои скилы.

«И это здорово, что сегодня есть такая возможность для молодежи и социально-активных граждан стать частью мультспортивного и международного события», - добавил Карпов.

Уточняется, что в рамках подготовки волонтеры прошли общеориентационный тренинг, на котором их ознакомили с предстоящими Играми, а также помогли развить навыки построения эффективной коммуникации с представителями различных клиентских групп. Также для ребят организовали функциональное обучение, где они изучили свои обязанности. Заключительным этапом подготовки волонтеров перед выходом на смены стало прохождение объектового обучения.

Волонтеры получают экипировку, первые заезды иногородних волонтеров начнутся с 9 июня, а первые выходы на смены состоятся уже 10 июня.

Отметим, что волонтерская деятельность в республике реализуется в рамках национального проекта «Образование».