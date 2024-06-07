Во время Игр БРИКС в Казани сотрудники МЧС перейдут на усиленный режим работы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 8 по 24 июня подразделения Главного управления МЧС России по РТ будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили сегодня на инструктивном занятии в ГУ МЧС России по РТ, посвященном международному мультиспортивному мероприятию «Спортивные игры стран БРИКС».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Обеспечивать безопасность во время Игр будут 500 человек и порядка 100 единиц техники ведомства. Спланировано круглосуточное дежурство на объектах открытия и закрытия, объектах проведения мероприятий, объектах проживания, транспортных объектах инфраструктуры города.

В ведомстве подчеркнули, что все задействованные на Играх объекты проверены и обследованы на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

Кроме того, в местах проживания участников и гостей международного спортивного мероприятия проводятся ежедневные профилактические осмотры на предмет соблюдения требований противопожарного режима на объекте. С персоналом проведены инструктажи и дополнительные практические тренировки по действиям в случае возникновения пожара и эвакуации людей.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из 97 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.