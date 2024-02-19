Минлесхоз Татарстана получит 42 млн рублей по нацпроекту на закупку беспилотников

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Министерство лесного хозяйства Татарстана в текущем 2024 году получит 42 млн рублей, поступивших в республику из федерального бюджета, на приобретение беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

С этого года Минлесхоз региона участвует в реализации на территории Татарстана федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Использоваться дроны будут для мониторинга состояния земель лесного фонда, а также контроля площади вырубок, размещения незаконных объектов, процесса вырубки, пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в регионе появятся коптер-парки.

В Иннополисе БПЛА используются с 2021 года. В текущем году там впервые протестируют аэродоставку дронами в городской черте. Кроме того, за безопасностью на трассах в РТ начнет следить новый беспилотник. На оборудование для обучения сборке БПЛА в школах в Татарстане собираются потратить по нацпроекту более 244,1 млн рублей федеральных и свыше 57,2 млн рублей региональных средств.