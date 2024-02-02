За безопасностью на трассах в РТ начнет следить новый БПЛА

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В этом году в службу ГИБДД поступит специальный дрон, который будет контролировать соблюдение ПДД. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

По его словам, подобные технологии уже использовались в республике для борьбы с нарушителями. Однако этот беспилотник, ранее представленный на международном форуме Kazan Digital Week, – новая, обновленная модель. Ему не страшны низкие температуры, он в состоянии висеть в воздухе целые сутки. Данные, полученные дроном, передаются наземному экипажу ГИБДД, который производит остановку нарушителя.

«Он будет нужен исключительно для того, чтобы исключить выезд на встречную полосу движения. Он будет производить патрулирование трасс с воздуха. Конечно, мы не будем запускать его откуда-то из-за кустов – в местах работы беспилотника будет установлен специальный знак», – подытожил Рустем Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о предстоящих изменениях на дорогах республики, например, о разделенни встречных потоков на трассе М7.