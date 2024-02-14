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Татарстан получит 244 млн рублей на оборудование для обучения сборке БПЛА в школах
Республика Татарстан получит из федерального бюджета более 244,1 млн рублей на оснащение школ оборудованием для обучения учащихся разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Средства будут выделены по федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который начал реализовываться с начала 2024 года.
Из республиканского бюджета на эти же цели будет направлено свыше 57,2 млн рублей. Оборудование будет приобретаться для 18 общеобразовательных школ и одного учреждения среднего профессионального образования.
В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в регионе появятся коптер-парки.
В Иннополисе БПЛА используются с 2021 года. В текущем году там впервые протестируют аэродоставку дронами в городской черте. Кроме того, за безопасностью на трассах в РТ начнет следить новый беспилотник.
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