Минкультуры РФ: «Троица» Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июня

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, которую сегодня доставили в храм Христа Спасителя, пробудет там только две недели, до 18 июня. Об этом сообщает Министерство культуры в РФ в своем Telegram-канале.

«Работа Андрея Рублева из Третьяковской галереи будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и останется там до 18 июня», — отмечается в сообщении.

Образ поместят в капсулу, которая обеспечивает сохранение режима необходимой влажности. «В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. За иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи», — заверяют в ведомстве.

Подойти к иконе Рублева можно будет ежедневно с 10.00 до 19.00. После нахождения в храме Христа Спасителя ее отправят на плановую реставрацию, уточняют в министерстве.

Upd. (23.40): Накануне Русская православная церковь также сообщила, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя только до 18 июня. Однако сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона будет находиться там целый год. Эти слова предстоятеля РПЦ Минкультуры никак не комментирует.

Upd. (00.16): Третьяковская галерея подтвердила, что образ будет передан обратно в музей после 18 июня. «В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года <…> „Святая Троица“ Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи <…>», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева в середине мая. Но специалисты Третьяковской галереи пришли к выводу о нежелательности передачи иконы к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».

Несмотря на это, позднее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что согласована схема по перемещению «Троицы» Рублева «в ее нынешнем состоянии». Министерство культуры подтвердило передачу памятника.