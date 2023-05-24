Эксперты Третьяковки сочли невозможной передачу «Троицы» Рублева РПЦ к Троице

Специалисты Третьяковской галереи пришли к выводу о нежелательности передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви к 4 июня, когда отмечается церковный праздник Троицы, из-за состояния памятника. Представители РПЦ солидаризировались с выводами экспертов, сообщает «Интерфакс».

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — сказано в протоколе заседания экспертного совета музея.

Заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР, инженер-реставратор высшей категории и член секции научно-методического совета Министерства культуры РФ Виктор Дорохов, который присутствовал на собрании, подтвердил РБК, что большинство членов совета убеждены: в существующем состоянии икону вывозить нельзя. «Нуждается в тщательном укреплении и реставрации», — пояснил он.

В Русской православной церкви согласились с музейщиками, что главным должен являться вопрос сохранения святыни. «Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», — подчеркнул глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По мнению священника, в случае принятия решения патриархом Кириллом 4 июня в московском храме Христа Спасителя может быть выставлен один из списков «Троицы», а подлинная икона займет свое место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры после того, как будет подготовлена специальная капсула. «Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда <…>», — добавил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. В течение года ее предполагается выставлять для общенародного поклонения в Москве, а затем образ разместят в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.