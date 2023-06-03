Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» Рублева проведет в храме Христа Спасителя год

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, которую завтра, 4 июня, выставят в московском храме Христа Спасителя, пробудет там целый год, после чего ее передадут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в этой лавре, передает ТАСС.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя <…>», — сообщил предстоятель РПЦ.

«А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — добавил патриарх.

Upd. (20.04): Ранее Президент России Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. Но специалисты Третьяковской галереи пришли к выводу о нежелательности передачи иконы к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что согласована схема по перемещению «Троицы» Рублева «в ее нынешнем состоянии». Министерство культуры подтвердило передачу памятника. При этом Русская православная церковь накануне заявляла, что икона пробудет в храме Христа Спасителя только до 18 июня.