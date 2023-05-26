Песков заявил о согласовании схемы по перемещению «Троицы» в храм Христа Спасителя

Согласована схема по перемещению иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в московский храм Христа Спасителя «в ее нынешнем состоянии», решения по ее дальнейшей реставрации будут приниматься позднее. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени», — пояснил Песков.

Ранее Президент России Владимир Путин принял решение о передаче церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. В течение года ее предполагается выставлять для общенародного поклонения в Москве, а затем образ должны разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Однако специалисты Третьяковской галереи на заседании экспертного совета пришли к выводу о нежелательности передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня, когда отмечается церковный праздник Троицы, «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Сейчас памятник находится на реставрации.

Позднее председатель Экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сказал, что решение о сроках передачи иконы зависит от позиции высшего руководства России.