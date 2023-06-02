РПЦ подтвердила, что «Троицу» Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева 4 июня, когда отмечается церковный праздник Троицы, будет выставлена в московском храме Христа Спасителя и пробудет там до 18 июня. Об этом сообщает синодальный отдел Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

По информации РПЦ, образ во время пребывания в храме «будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима», необходимого для сохранения памятника.

Верующих будут допускать в храм для поклонения иконе с 10 до 19 часов. По воскресеньям это будет происходить после литургии. Кроме того, «в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут».

«Принесение иконы обеспечивается Министерством культуры Российской Федерации», — уточнили в синодальном отделе.

Upd. (10.52): Ранее Президент России Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. В течение года ее предполагалось выставлять для общенародного поклонения в Москве, а затем разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Однако специалисты Третьяковской галереи на заседании экспертного совета пришли к выводу о нежелательности передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Сейчас она находится на реставрации.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что согласована схема по перемещению «Троицы» Рублева «в ее нынешнем состоянии». Министерство культуры подтвердило передачу памятника.