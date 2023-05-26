Минкультуры: «Троицу» Рублева выставят в храме Христа Спасителя 4 июня

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, как и планировалось, 4 июня, когда отмечается церковный праздник Троицы, будет выставлена в московском храме Христа Спасителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ, передает ТАСС.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры <…>, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — утверждается в сообщении.

Upd. (14.30): Ранее Президент России Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. В течение года ее предполагалось выставлять для общенародного поклонения в Москве, а затем разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Однако специалисты Третьяковской галереи на заседании экспертного совета пришли к выводу о нежелательности передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». В данный момент памятник находится на реставрации.

Председатель Экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сказал, что решение о сроках передачи иконы зависит от позиции высшего руководства России. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что согласована схема по перемещению «Троицы» Рублева «в ее нынешнем состоянии».