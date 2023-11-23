6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС

В октябре 2024 года Казань примет саммит стран БРИКС

Фото: kzn.ru

К саммиту БРИКС в Казани благоустроят 26 транспортных маршрутов на 6,5 млрд рублей

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 планируют благоустроить 26 транспортных маршрутов. На ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей.

«Наша зона ответственности понятная и знакомая – это маршруты следования, точки размещения, обеспечение безопасности перемещения гостей. Получено первое финансирование, и сейчас мы переходим к работе непосредственно „на земле“ — будем посещать объекты на местах. Такого рода мероприятия мы еще не проводили. Напомню, что 33 страны в расширенном составе изъявили желание принять участие в саммите», - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал, что всего по маршрутам следования гостей саммита БРИКС отремонтируют и обустроят 18 участков дорог. А также мост «Миллениум» и его разворотную петлю на втором уровне. Также проведут и другие мероприятия, а рамках ремонта дорог. На них направят 4,4 млрд рублей.

Помимо этого, 1,1 млрд рублей выделили на первоочередные работы – замену инженерных сетей под дорогами и подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах. Замена сетей водоснабжения и водоотведения начнется зимой, сетей теплоснабжения - после окончания отопительного периода.

Всего по маршрутам следования гостей саммита БРИКС отремонтируют и обустроят 18 участков дорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со стороны аэропорта появится новая въездная стела высотой в 4 метра

К саммиту БРИКС в Казани также установят новую въездную стелу со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней – 4 метра в высоту.

«На выезде с территории аэропорта в направлении города Казань установлена существующая композиция „Казань“ высотой в 2 метра. Она находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный вид. В настоящее время ведется работа над проектно-сметной документацией, которая станет не просто обозначением въезда в город, но и самостоятельным арт-объектом», — прокомментировал Игорь Куляжев.

По словам замруководителя исполкома, новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали шириной в 30 метров. Выполнена она будет в зеленом и белом цветах, а на лицевую часть композиции установят подсветку.

К саммиту БРИКС в Казани также установят новую въездную стелу со стороны аэропорта Фото: kzn.ru

Перед саммитом БРИКС в Казни отремонтируют 39 домов почти на 400 млн рублей

На ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов в Казани перед саммитом БРИКС выделили 398,7 млн рублей, рассказал на заседании штаба по проведению мероприятия заместитель руководителя Исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.

В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют 31 дом, еще 4 — в Московском и Ново-Савиновском районах. Также запланирован капитальный ремонт 14 участков инженерных сетей на 602 млн рублей.

На ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов в Казани перед саммитом БРИКС выделили 398,7 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания. Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года», — отметил спикер.

Гинниятуллин также добавил, что по результатам совместных объездов власти направили в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина перечень из еще 30 объектов, которые необходимо отремонтировать — 27 домов и 3 учреждений: гимназии №27, центра детского творчества по Лево-Булачной и здания прокуратуры Вахитовского района.

«По этому списку даны поручения, ведется сбор документов», — заключил заместитель руководителя Исполкома.

Искандер Гинниятуллин отметил, что по результатам совместных объездов власти направили в адрес премьер-министра РТ перечень из еще 30 объектов, которые необходимо отремонтировать Фото: kzn.ru

Для размещения гостей и участников саммита БРИКС готовят более 50 объектов

Для гостей и участников саммита БРИКС в Казани планируют задействовать 51 объект размещения – это отели, санатории и гостевые дома.

«Третья глобальная задача — это размещение гостей, их будет много. На сегодня у нас функционирует 230 единиц средств размещения, почти 17 тыс. гостей мы принимаем, но международные высокие требования по статусу проводимого мероприятия ограничивают количество отелей, которые подходят под данную категорию», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Для гостей и участников саммита БРИКС в Казани планируют задействовать 51 объект размещения – это отели, санатории и гостевые дома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен. Сейчас в них проводятся подготовительные работы и перепланировки номеров под протокольные стандарты. Так, например, необходимо подготовить еще 19 президентских номеров и 55 люксов.

Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 46 отелях, Деревне универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.

Дарья Санникова рассказала, что на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен Фото: kzn.ru

Минниханов: Проведение саммита БРИКС в Казани – не только большая честь, но и серьезная ответственность

О проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более 20-ти лидеров государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани: конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам. Там же состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате «БРИКС плюс/аутрич», — сообщил Путин, выступая на XV саммите в Йоханнесбурге.

Глава государства также отметил, что в июне в столице Татарстана планируется провести первый в истории высокотехнологичный кибертурнир «Игры будущего». Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как киберспорт, робототехника, гонки дронов, флайборд и другим – всего 21 направление.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ подчеркнул, что для Татарстана большая честь и ответственность – проведение мероприятий такого высокого уровня.

«Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому Оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию», – поручил Раис РТ.