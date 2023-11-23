В Казани к саммиту БРИКС установят новую четырехметровую стелу

В Казани к саммиту БРИКС установят новую въездную стелу со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней — 4 метра в высоту, рассказал на совещании по подготовке к мероприятию заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«На выезде с территории аэропорта в направлении города Казань установлена существующая композиция „Казань“ высотой в 2 метра. Она находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный вид. В настоящее время ведется работа над проектно-сметной документацией, которая станет не просто обозначением въезда в город, но и самостоятельным арт-объектом», — прокомментировал спикер.

Он также отметил, что новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали шириной в 30 метров. В планах — установить подсветку лицевой части букв.

Напомним, что на ремонт домов к саммиту БРИКС направят более 400 млн рублей. Всего на данный момент в перечень вошли 39 зданий, на согласовании еще 30 объектов.