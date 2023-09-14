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Руc Тат
Политика 14 сентября 2023 10:29

Минниханов: Для нас проведение саммита глав государств БРИКС – большая честь

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Для Татарстана большая честь и ответственность – проведение в Казани саммита глав государств БРИКС. Об этом заявил в ходе послания Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил оргкомитету саммита обеспечить координацию подготовки к мероприятию.

Минниханов напомнил, что Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС-плюс с участием более 20-ти лидеров стран.

«Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность», – сказал Минниханов. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные Игры БРИКС.

«Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому Оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию», – поручил Раис РТ.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #послание госсовету рт #госсовет рт
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