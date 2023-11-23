К саммиту БРИКС в Казани благоустроят 26 маршрутов на 6,5 млрд рублей

В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 планируют благоустроить 26 маршрутов. На ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей, рассказал на совещании по подготовке к мероприятию заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Так, например, по маршрутам следования гостей саммита БРИКС отремонтируют 18 участков дорог и элементов их обустройства по улицам: Островского, К.Маркса, Батурина, Московская, Право- и Лево-Булачная, Комсомольская, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольская, Амирхана, Ямашева, Пушкина, Театральная, Н.Ершова, а также мост «Миллениум» и разворотную петлю на втором уровне у моста «Миллениум».

В рамках ремонта дорог заменят 420 погонных метров кривбруса, отремонтируют и установят 26 км ограждений безопасности, заменят 10 остановочных павильонов, отремонтируют 12 лестниц и четыре подземных пешеходных перехода на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева и Н.Ершова. Вдоль отремонтированных участков посадят более 1 тыс. деревьев и кустарников, около 4,8 тыс. многолетних и 18,6 тыс. однолетних растений. Всего на эти цели направят 4,4 млрд рублей.

Помимо этого, 1,1 млрд руб. выделили на первоочередные работы — замену инженерных сетей под дорогами и подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах.

«Наша зона ответственности понятная и знакомая — это маршруты следования, точки размещения, обеспечение безопасности перемещения гостей. Получено первое финансирование, и сейчас мы переходим к работе непосредственно „на земле“ — будем посещать объекты на местах. Такого рода мероприятия мы еще не проводили. Напомню, что 33 страны в расширенном составе изъявили желание принять участие в саммите», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.