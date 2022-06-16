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Спорт
16 июня 2022  11:00

Первые в истории «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани

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Первые в истории «Игры будущего», новый высокотехнологичный кибертурнир международного статуса, состоится в 2024 году в Казани. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Стоит отметить, что помимо столицы Татарстана на право принять соревнование претендовали также Санкт-Петербург, Москва, Калуга и федеральная территория «Сириус».

«Игры будущего» — это соревнования по киберспорту, робототехнике, гонкам дронов, флайборду и другим. Всего в них входит 21 дисциплина.

Ранее сообщалось о том, что согласно условиям, будущая столица игр должна будет принять 300 тысяч участников и зрителей мероприятия.

Напомним, в 2023-м году в Казани также состоится Специальная Олимпиада, перенесенная с января 2022-го года из-за коронавируса.

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