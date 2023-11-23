На ремонт домов к саммиту БРИКС в Казани потратят почти 400 млн рублей

На ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов в Казани перед саммитом БРИКС выделили 398,7 млн рублей, рассказал сегодня на заседании штаба по проведению мероприятия заместитель руководителя Исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.

В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют 31 дом, еще 4 — в Московском и Ново-Савиновском районах. Также запланирован капитальный ремонт 14 участков инженерных сетей на 602 млн рублей.

«По двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания. Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года», — отметил спикер.

По результатам совместных объездов власти направили в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина перечень из еще 30 объектов — 27 домов и 3 учреждений: гимназии №27, центра детского творчества по Лево-Булачной и здания прокуратуры Вахитовского района.

«По этому списку даны поручения, ведется сбор документов», — прокомментировал Гиниятуллин.