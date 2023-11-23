Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани для размещения гостей и участников саммита БРИКС задействуют более 50 объектов
Для гостей и участников саммита БРИКС планируют задействовать 51 объект размещения, рассказали сегодня на совещании по подготовке к мероприятию.
«Третья глобальная задача — это размещение гостей, их будет много. На сегодня у нас функционирует 230 единиц средств размещения, почти 17 тыс. гостей мы принимаем, но международные высокие требования по статусу проводимого мероприятия ограничивают количество отелей, которые подходят под данную категорию», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен. Сейчас в них проводятся подготовительные работы и перепланировки номеров под протокольные стандарты.
Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 46 отелях, Деревне универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.
Напомним, на ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий к саммиту БРИКС из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей. Также в планах — установка новой въездной стелы со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней — 4 метра в высоту.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»