В Казани для размещения гостей и участников саммита БРИКС задействуют более 50 объектов

Для гостей и участников саммита БРИКС планируют задействовать 51 объект размещения, рассказали сегодня на совещании по подготовке к мероприятию.

«Третья глобальная задача — это размещение гостей, их будет много. На сегодня у нас функционирует 230 единиц средств размещения, почти 17 тыс. гостей мы принимаем, но международные высокие требования по статусу проводимого мероприятия ограничивают количество отелей, которые подходят под данную категорию», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен. Сейчас в них проводятся подготовительные работы и перепланировки номеров под протокольные стандарты.

Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 46 отелях, Деревне универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.

Напомним, на ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий к саммиту БРИКС из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей. Также в планах — установка новой въездной стелы со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней — 4 метра в высоту.