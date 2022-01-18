Лавров: Россия все еще ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия до сих пор ожидает ответа от США и их союзников в НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас ожидаем ответов, как и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить разговор», — отметил Лавров.

Он отметил, что во время встречи с Бербок выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ, и выразил надежду на то, что разговор с Западом по гарантиям безопасности не будет откладываться.

«Будем рассчитывать, что этот разговор продолжится, дело очень серьезное, и тянуть с конкретными договоренностями на этот счет просто не получается», — считает глава МИД РФ.

Лавров напомнил о том, что Россия никому не угрожает, но слышит угрозы в свой адрес.

«В зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнеры, будем, естественно, определяться со своей реакцией», — подытожил министр.

Напомним, 10 января прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве, которые продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Российская сторона уверена, что консультации не должны длиться годы.

12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а днем позже совещание постоянного совета ОБСЕ.

После окончания всех этапов переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RTVI для программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позднее заверил, что российская сторона готовится к любому ответу по гарантиям безопасности. Президент России Владимир Путин также был проинформирован о результатах обсуждений.