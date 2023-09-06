«Место ковида займет грипп»: чего ждать Татарстану от надвигающегося эпидсезона?

В Татарстане уже регистрируют первые заражения гриппом, случаев ОРВИ уже больше семи тысяч

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

«Грипп у порога, самое время привиться»

Грипп в Татарстан уже пришел – диагноз лабораторно подтвержден у двоих жителей республики.

«Ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, соответствует периоду конца лета – началу осени. В этот период у нас случаи гриппа единичные, за прошлую неделю было выявлено всего два случая гриппа», – объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Для сравнения: в прошлом эпидсезоне первый случай гриппа зарегистрировали лишь в середине ноября.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора «Татар-информу» рассказали, что на данный момент Татарстан ниже эпидпорога на 3,2%.

Любовь Авдонина добавила, что за прошлую неделю было выявлено 7358 случаев гриппа и ОРВИ.

Санитарный врач заметила, что именно сейчас наиболее благоприятное время для прививок против гриппа – иммунитет после вакцинации как раз успеет сформироваться к всплеску заболеваемости.

Любовь Авдонина рассказала, что за прошлую неделю было выявлено 7358 случаев гриппа и ОРВИ Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В планах привить 60% татарстанцев

Вакцина от гриппа пришла в республику, и традиционная прививочная кампания стартовала в начале этой недели.

«У нас в планах привить 2 421 486 человек – это почти 60% населения Республики Татарстан. Это тот уровень, который способствует предупреждению взрывного роста гриппа», – отметила Любовь Авдонина.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что на данный момент в Татарстан пришло 781 150 доз. Это вакцина «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей с шести месяцев и беременных женщин.

По словам экспертов, эти вакцины давно зарекомендовали себя как эффективные.

«Мы начали вакцинацию с уязвимых групп. Это беременные женщины, для них вакцина поступила в полном объеме. Их вакцинируем начиная со второго триместра. Следующая группа – медицинские работники, для них тоже вакцина поступила в полном объеме. Еще одна группа – это дети. Напомню, что вакцинация у нас проводится с шестимесячного возраста. Не стоит забывать, что грипп тяжело переносят дети дошкольного возраста и ученики 1–4-х классов», – сказал Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов отметил, что на данный момент в Татарстан пришло 781 150 доз вакцины Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом сезоне ждем грипп A и B

Вакцины, которыми сегодня прививают татарстанцев, защищают от четырех подштаммов вируса гриппа. В этом году ожидается грипп штаммов A и B. Напомним: в прошлом году в мире бушевал штамм H1N1 2009 года, более известный как свиной грипп.

По словам главного эпидемиолога республики, вакцину уже развезли по взрослым и детским поликлиникам Татарстана. Чтобы привиться, к терапевту записываться не надо, достаточно прийти в прививочный кабинет, там примет врач, который проверит состояние здоровья и даст заключение, можно ли делать прививку.

Строгим противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергия на яичный белок. Повременить с прививкой необходимо при остром заболевании или обострении хронической болезни, однако уже через неделю после выздоровления можно прийти на вакцинацию.

Вакцины, которыми сегодня прививают татарстанцев, защищают от четырех подштаммов вируса гриппа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Привиться можно и возле метро, и на рабочем месте

Привиться можно не только в поликлиниках. В Казани с понедельника работают мобильные пункты вакцинации у станций метро. Сделать прививку можно у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Работают пункты с восьми утра до семи вечера с перерывом с 13:00 до 14:00, без выходных и праздников.

«Мы с 2018 года работаем таким образом в хорошем интенсивном режиме. Я с удовольствием смотрю, как одни и те же люди приходят привиться и говорят, что с нетерпением ждали открытия пункта», – отметила заведующая эпидемиологическим отделом казанской больницы №7 Наталья Шайхразиева.

За первые несколько часов работы у станции «Козья слобода» медики успели привить 30 человек. Прививают в мобильных пунктах вакциной «Совигрипп».

«Мобильный пункт очень удобен для нас. Во-первых, нет очередей – подошли, прививку сделали и пошли, очень удобно. Всем советую приходить к станциям метро. Я считаю, очень важно сделать прививку, потому что она защищает. Грипп – страшная болезнь, даже к смерти, бывает, приводит, осложнения можно получить на все органы. Поэтому советую прививаться. Я себя очень хорошо чувствую после прививок», – поделилась жительница Казани Таскира Хабибуллина.

В Казани с понедельника работают мобильные пункты вакцинации у станций метро Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В прошлом году, напомним, от гриппа скончался один житель республики.

Перед тем как вакцинировать, врач мобильного пункта попросит заполнить документы, измерит давление, сатурацию и температуру. Если показатели будут в норме, человека пригласят в машину скорой помощи на прививку. Вся процедура занимает не более пяти минут.

«В свете последних событий эпидемиологическая ниша не может быть пуста. Она была заполнена коронавирусом, сейчас будет заполнена гриппом. Поэтому лучше сделать прививку, не болеть и жить совершенно спокойно и счастливо», – заключила Наталья Шайхразиева.

Кроме того, медиков можно пригласить для вакцинации на рабочее место. Для этого руководство должно обратиться в поликлинику, к которой территориально прикреплено предприятие. Если на предприятии есть желающие, медики приедут прямо на работу и привьют тех, кто хочет. Это быстро и бесплатно.

С начала 2023 года диагноз «коронавирус» жителям РТ ставили 13 603 раза Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

COVID-19 многие заболевшие переносят как пневмонию

Неспокойная ситуация и с новой коронавирусной инфекцией. Все чаще татарстанцы, заразившиеся COVID-19, переносят болезнь в виде пневмонии.

За прошлую неделю Управление Роспотребнадзора по РТ зарегистрировало 51 случай COVID-19. Всего с начала 2023 года диагноз «коронавирус» жителям РТ ставили 13 603 раза.

«Впереди у нас сезон острых вирусных респираторных инфекций, а это значит, что заболеваемость будет расти. Мы это уже видим в изменении структуры новой коронавирусной инфекции в части проявления нозологических форм. Если мы раньше говорили, что у нас почти в 98% случаев коронавирус протекает бессимптомно или по типу ОРВИ, то за прошедшую неделю мы видим, как выросла доля внебольничных пневмоний. Эта доля за прошлую неделю составила 12%, тогда как в предыдущую неделю было всего 2%», – отметила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Она порекомендовала татарстанцам носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками, чтобы обезопасить себя от заражения.

Отмечается, что сегодня в Татарстане циркулирует только штамм «омикрон».

Сейчас в Татарстане работают 11 временных инфекционных госпиталей – всего 252 койки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

90% COVID-коек занято

Минздрав Татарстана в свою очередь готовит больницы и поликлиники к наступающему сезону гриппа и ОРВИ.

Сейчас в респблике работают 11 временных инфекционных госпиталей – всего 252 койки.

«На сегодня заняты почти 90% коек. Поступают туда в основном больные с тяжелыми формами коронавируса, в том числе с внебольничными пневмониями. Свободны 10% коек», – отметил эпидемиолог Дмитрий Лопушов.

Он добавил, что если в госпиталях окажутся занятыми 95% мест, то Минздрав республики примет решение либо об открытии новых госпиталей, либо об увеличении количества коек в уже открытых отделениях.

«Сейчас идет активная подготовка медицинских организаций на случай ухудшения ситуации по новой коронавирусной инфекции. Создается резерв лекарственных препаратов, рассматривается возможное дополнительное перепрофилирование коек, при необходимости они будут развернуты. Идет подготовка к созданию резерва масок, проводится актуализация имеющегося оборудования – это аппараты искусственной вентиляции легких, они есть в достаточном количестве», – отметил врач.