В Татарстане зарегистрирован первый случай гриппа

В России уже начал бушевать грипп, заболело более 70 людей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас в республике за последнюю неделю зарегистрирован первый случай гриппа», – рассказала она.

Любовь Авдонина добавила, что 70% всех заболевших в стране заразились штаммом H1N1 2009 года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что это свиной грипп.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ добавила, что с этим штаммом два года татарстанцы не встречались.