В этом эпидсезоне в Татарстан придет свиной грипп

В этом году в Татарстан придет штамм гриппа H1N1 2009 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Напомним, что это свиной грипп, который бушевал 13 лет назад во всем мире.

Любовь Авдонина напомнила, что в 2020 году случаев гриппа не было, а в 2021 – благодаря противоэпидемическим мерам, введенным из-за коронавируса, заболевших этой инфекцией было немного. По ее словам, то, что татарстанцы не болели, снизило естественный иммунитет к болезни.

В зоне высокого риска тяжелого течения гриппа беременные женщины, люди старше 65 лет и дети. Именно они должны обратить особое внимание на вакцинацию.