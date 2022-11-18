news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
18 ноября 2022  10:35
Эвелина Киселёва

В этом эпидсезоне в Татарстан придет свиной грипп

news_top_970_100

В этом году в Татарстан придет штамм гриппа H1N1 2009 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Напомним, что это свиной грипп, который бушевал 13 лет назад во всем мире.

Любовь Авдонина напомнила, что в 2020 году случаев гриппа не было, а в 2021 – благодаря противоэпидемическим мерам, введенным из-за коронавируса, заболевших этой инфекцией было немного. По ее словам, то, что татарстанцы не болели, снизило естественный иммунитет к болезни. 

В зоне высокого риска тяжелого течения гриппа беременные женщины, люди старше 65 лет и дети. Именно они должны обратить особое внимание на вакцинацию.

#грипп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100