Татарстан в этом эпидсезоне планирует привить от гриппа 60% жителей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала привычная кампания против гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всего у нас в плане привить 2 421 486 человек – это почти 60% населения республики Татарстан. Это тот уровень, который способствует предупреждению взрывного роста гриппа», – отметила санитарный врач.

По словам Любови Авдониной, на сегодня в республику пришло 642 690 доз вакцины против гриппа. Это вакцина «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей с шести месяцев и беременных женщин.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов добавил, что сегодня получили еще одну партию вакцины «Ультрикс Квадри», и общее количесвто стало 781 150 доз.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы начали вакцинацию с уязвимых групп. Это беременные женщины, на них вакцина поступила в полном объеме. Их вакцинируем, начиная со второго триместра. Следующая группа – это медицинские работники, на них тоже вакцина поступила в полном объеме. Следующая группа – это дети. Напомню, что вакцинация у нас проводится с шестимесячного возраста. Также грипп переносят тяжело дети дошкольного возраста и ученики 1-4 классов», – отметил врач.

Вакцины защищают от четырех подштаммов вируса гриппа.

По словам эпидемиолога, дозы вакцины уже развезены по взрослым и детским поликлиникам республики. Чтобы привиться, к терапевту записываться не надо, достаточно прийти в прививочный кабинет, там примет врач, который поставит заключение можно ли делать прививку.

Противопоказания для вакцинации – это аллергия на куриный белок, обострение хронических заболеваний и острые инфекции.