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Общество 31 августа 2023 11:46

В Татарстане зарегистрированы первые случаи гриппа

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В Татарстане зарегистрированы первые случаи гриппа

Двое жителей Татарстана заболели гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, соответствует периоду конца лета-началу осени. В этот период у нас случаи гриппа единичные, за прошлую неделю было выявлено всего два случая гриппа», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Для сравнения, в прошлом эпидсезоне первый случай гриппа зарегистрировали в середине ноября.

На данный момент Татарстан ниже эпидпорога на 12%.

Любовь Авдонина добавила, что за прошлую неделю всего было выявлено 6 638 случаев гриппа и ОРВИ.

Санитарный врач напомнила, что именно сейчас наиболее благоприятное время для прививки против гриппа. Вакцина уже пришла в республику.

#Здоровье #грипп #ОРВИ
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