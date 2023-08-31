В Татарстане зарегистрированы первые случаи гриппа

Двое жителей Татарстана заболели гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, соответствует периоду конца лета-началу осени. В этот период у нас случаи гриппа единичные, за прошлую неделю было выявлено всего два случая гриппа», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Для сравнения, в прошлом эпидсезоне первый случай гриппа зарегистрировали в середине ноября.

На данный момент Татарстан ниже эпидпорога на 12%.

Любовь Авдонина добавила, что за прошлую неделю всего было выявлено 6 638 случаев гриппа и ОРВИ.

Санитарный врач напомнила, что именно сейчас наиболее благоприятное время для прививки против гриппа. Вакцина уже пришла в республику.