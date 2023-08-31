В Минздраве РТ рассказали, как готовятся к возможному подъему заболеваемости Covid

В Татарстане проходит подготовка больниц и поликлиник к наступающему сезону гриппа и ОРВИ, в том числе медики готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Сейчас в Татарстане работает 11 временных инфекционных госпиталей, общей мощностью 252 койки.

«Процент занятых коек составляет почти 90%. Поступают туда в основном больные с тяжелыми формами коронавируса, в том числе внебольничными пневмониями. Соответственно, свободно 10% коек», – отметил Дмитрий Лопушов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все чаще татарстанцы, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в виде пневмонии.

Эпидемиолог добавил, что если в госпитале будет занято 95% мест, то в Минздраве республики будут либо открывать новые госпитали, либо увеличивать коечный фонд уже открытых отделений.

«Сейчас идет активная подготовка медицинских организаций на случай ухудшения ситуации по новой коронавирусной инфекции. Создается резерв лекарственных препаратов, рассматривается возможное дополнительное перепрофилирование коек, то есть при необходимости они будут развернуты. Идет подготовка к созданию резерва масок, проводится актуализация имеющегося оборудования – это аппараты искусственной вентиляции легких, они есть в достаточном количестве», – заметил врач.