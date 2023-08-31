В Татарстане за неделю на 10% увеличилось число ковидных пневмоний

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все чаще татарстанцы, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в виде пневмонии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За истекшую неделю зарегистрировали 51 случай Covid-19. Всего с начала 2023 года диагноз коронавирус жителям РТ ставили 13 603 раза, а за весь период пандемии было почти 207 тысяч случаев.

«Впереди у нас сезон острых вирусных респираторных инфекций, а это значит, что заболеваемость будет расти. Мы это уже видим в изменении структуры новой коронавирусной инфекции в части проявления нозологических форм. Если мы раньше говорили, что у нас почти в 98% случаев коронавирус протекает бессимптомно или по типу ОРВИ, то за прошедшую неделю мы видим как выросла доля внебольничных пневмоний. Эта доля за прошлую неделю составила 12%, тогда как в предыдущаю неделю было всего 2%», – отметила Любовь Авдонина.

Санитарный врач порекомендовала татарстанцам носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками, чтобы обезопасить себя от заражения.

Отмечается, что циркулирует в Татарстане только штамм омикрон.