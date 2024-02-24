Медведев заявил, что новые санкции Запада направлены против всего населения России

Новая волна санкций против России, которые лидеры западных стран приурочили к 24 февраля, направлены уже не против российских властей или бизнеса, а против всех россиян. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы „Мир“ и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране», — сказано в сообщении.

Медведев отметил, что смысл рестрикций понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру.

«Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно», — считает зампред Совбеза. Он заявил, что нужно создавать для Запада «трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира».

«Делать это постоянно, системно и максимально открыто», — подчеркивает политик.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Напомним, 20 февраля Евросоюз продлил действие санкций против России до февраля 2025 года. Накануне, 23 февраля, был опубликован санкционный список от Минфина и Минторга США, а также 13-й пакет ограничений ЕС. В первый попали Казанский пороховой завод и ОКБ «Союз», а во второй ОЭЗ «Алабуга» и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Кроме того, 22 февраля рестрикции ввела Великобритания – список пополнился на 50 позиций, среди них ОЭЗ «Алабуга». Также ограничения ввела Канада – в стоп-лист попали 10 физлиц и 153 компании из России.

На встрече со студентами и работниками промпредприятий Челябинской области 16 февраля Президент Владимир Путин назвал пользу от антироссийских санкций.