ОКБ «Союз» и Казанский пороховой завод вошли в 13-й пакет санкций ЕС

Два предприятия из Татарстана, их руководители и один уроженец республики оказались включены в новый, 13-й пакет санкций Евросоюза. Он опубликован в официальном журнале ЕС.

Так, в санкционный перечень включены Казанское опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Союз» и его руководитель Наиль Латыпов, а также Казанский государственный казенный пороховой завод и его гендиректор Александр Лившиц.

Также в числе физлиц, попавших под ограничения, оказался уроженец Татарстана Руслан Булатов. Он возглавляет предприятие «Тесткомплект» в Мытищах, которое занимается поставкой сертифицированных электронных компонентов.