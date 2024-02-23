news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 23 февраля 2024 18:21

ОКБ «Союз» и Казанский пороховой завод вошли в 13-й пакет санкций ЕС

Скопировать ссылку

Два предприятия из Татарстана, их руководители и один уроженец республики оказались включены в новый, 13-й пакет санкций Евросоюза. Он опубликован в официальном журнале ЕС.

Так, в санкционный перечень включены Казанское опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Союз» и его руководитель Наиль Латыпов, а также Казанский государственный казенный пороховой завод и его гендиректор Александр Лившиц.
Также в числе физлиц, попавших под ограничения, оказался уроженец Татарстана Руслан Булатов. Он возглавляет предприятие «Тесткомплект» в Мытищах, которое занимается поставкой сертифицированных электронных компонентов.

#санкции #евросоюз
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100