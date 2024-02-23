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ОКБ «Союз» и Казанский пороховой завод вошли в 13-й пакет санкций ЕС
Два предприятия из Татарстана, их руководители и один уроженец республики оказались включены в новый, 13-й пакет санкций Евросоюза. Он опубликован в официальном журнале ЕС.
Так, в санкционный перечень включены Казанское опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Союз» и его руководитель Наиль Латыпов, а также Казанский государственный казенный пороховой завод и его гендиректор Александр Лившиц.
Также в числе физлиц, попавших под ограничения, оказался уроженец Татарстана Руслан Булатов. Он возглавляет предприятие «Тесткомплект» в Мытищах, которое занимается поставкой сертифицированных электронных компонентов.
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