Минфин США ввел санкции против ОЭЗ «Алабуга», ее резидентов и руководства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство финансов США расширило список антироссийских санкций. В частности, в него внесены производитель автомобилей Aurus и сеть закупок беспилотных летательных аппаратов «Алабуга», сама экономическая зона и ее руководство. Перечень опубликован на сайте ведомства.

«Эта сеть содействовала поставкам, проводила финансовые транзакции и занималась промышленным производством в поддержку сотрудничества между Россией и Ираном по производству беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия для использования российскими военными на Украине, в том числе против критически важных объектов инфраструктуры и других гражданских объектов», – говорится в пункте, касающемся производства в татарстанской ОЭЗ.

В приложении указаны резиденты особой экономической зоны «Альбатрос» и ООО «Дрейк», генеральный директор Тимур Шагивалеев, заместители Сергей Алексеев, Артем Снитко и Ильдар Тазутдинов. Также в перечне оказались дочерние предприятия ОЭЗ: «Алабуга Машинери», «Алабуга Эксим», «Алабуга Девелопмент», Zimens Yokogawa, «Алабуга Саут Парк», «НР-Дизель» и ряд других, относящихся к ней предприятий.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, ограничения также введены против почти 300 физических лиц, а в общей сложности – «более чем 500 целей».