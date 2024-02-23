Канада ввела санкции против против 10 физлиц и 153 компаний из России

Власти Канады обнародовали расширенный список антироссийских санкций. В него внесены 10 физических и 153 юридических лица. Об этом сообщается в заявлении главы МИД страны Мелани Жоли, опубликованном на сайте канадского Правительства.

Согласно сообщению, санкции введены в координации в США и Великобританией. Под них, в частности, попали помощник Президента России Игорь Левитин, глава Федерации шахмат Андрей Филатов, «Алмаз-Антей», авиационный комплекс им.Ильюшина, военно-патриотический парк «Патриот», ДОСААФ России и другие.

Ранее сегодня был опубликован санкционный список от Минфина и Минторга США, а также 13-й пакет ограничений Евросоюза. В первый попали Казанский пороховой завод и ОКБ «Союз», а во второй ОЭЗ «Алабуга» и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.