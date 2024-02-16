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«Впечатляет»: Путин назвал пользу от антироссийских санкций
Санкции, введенные коллективным Западом против России, положительно повлияли на динамику роста заказов российской промышленности. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече со студентами и работниками промпредприятий Челябинской области.
«Я сейчас руководителю сказал, что если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов. Он тут же подтвердил: точно», – сказал глава государства.
Путин отметил, что впечатляет и качество проводимой работы, и применяемые технологии, передает пресс-служба Кремля.
Встреча прошла на территории индустриального парка «Станкомаш». Перед началом встречи глава государства осмотрел совместную производственную площадку промгруппы «Конар» с АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «Русские Электрические Двигатели».
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