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Великобритания ввела санкции против ОЭЗ «Алабуга»
Особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане попала в новый список антироссийских санкций Великобритании. Всего перечень пополнился на 50 позиций.
«Добавлено <...> 50 новых обозначений в рамках режима санкций против России», – говорится на сайте британского МИД.
В заявлении британского внешнеполитического ведомства говорится, что в стоп-лист вошли компании, связанные с производством боеприпасов, таких как системы запуска ракет, ракеты, взрывчатые вещества и другие критически важные товары, используемые в военной технике (завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, Пермский пороховой завод), российские импортеры и производители станков, фирмы, связанные с перевозкой нефти, а также компании алмазо-бриллиантового комплекса.
18 декабря 2023 года сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга».
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