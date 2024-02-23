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США ввели санкции против Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана
Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана оказался под санкциями США. Организация упомянута в заявлении американского Минфина, опубликованном на сайте ведомства.
«Некоммерческая организация Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан предоставляет кредиты и гранты и финансирует технологические и промышленные проекты», – говорится в сообщении.
Также «за действия в секторе обороны и связанных с ней материальных средств экономики» санкции введены против завода «Элекон».
Также в списке, напомним, оказались ОЭЗ «Алабуга», ее резиденты и руководство, а также производитель автомобилей Aurus.
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