Медведев заверил Трампа, что Россия не собирается передавать Ирану ЯО

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил Президента США Дональда Трампа, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие.

«Относительно озабоченности Президента Трампа: Я осуждаю американский удар по Ирану – он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», – написал экс-президент РФ на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter).

«Я прекрасно знаю, что это повлечет за собой, ведь я возглавлял наши ядерные силы. Но другие страны могли бы – и я это имел в виду», – конкретизировал Медведев свое сделанное накануне заявление.

Бывший глава российского государства также выразил уверенность в том, что РФ и США «точно не должны спорить о том, у кого больше ядерных бомб». Он также напомнил о когда-то подписанном им и тогдашним американским лидером Бараком Обамой «новом договоре START», то есть СНВ-III, который «по-прежнему в силе – на данный момент». «Вопрос в том: что будет дальше?» – заключил Дмитрий Медведев.

Накануне зампред Совбеза РФ допустил передачу Ирану ЯО некими другими странами. «Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – заметил он, не приведя, впрочем, никаких подтверждений этого тезиса.

Трамп сегодня достаточно скептически отреагировал на реплику Медведева. «Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения?» – заявил Президент США, потребовав, несмотря на это, дать ему «знать НЕМЕДЛЕННО», если передача ядерного оружия подтвердится. Он также посоветовал не воспринимать «так легкомысленно» «слово на букву N» (nuclear, «ядерный» – прим. Т-и).

В ночь на воскресенье Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки. Сегодня в ответ на удары по ядерным объектам Корпус стражей исламской революции запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.