Медведев заверил Трампа, что Россия не собирается передавать Ирану ЯО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил Президента США Дональда Трампа, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие.
«Относительно озабоченности Президента Трампа: Я осуждаю американский удар по Ирану – он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», – написал экс-президент РФ на своей англоязычной странице в социальной сети X (прежде Twitter).
«Я прекрасно знаю, что это повлечет за собой, ведь я возглавлял наши ядерные силы. Но другие страны могли бы – и я это имел в виду», – конкретизировал Медведев свое сделанное накануне заявление.
Бывший глава российского государства также выразил уверенность в том, что РФ и США «точно не должны спорить о том, у кого больше ядерных бомб». Он также напомнил о когда-то подписанном им и тогдашним американским лидером Бараком Обамой «новом договоре START», то есть СНВ-III, который «по-прежнему в силе – на данный момент». «Вопрос в том: что будет дальше?» – заключил Дмитрий Медведев.
Накануне зампред Совбеза РФ допустил передачу Ирану ЯО некими другими странами. «Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – заметил он, не приведя, впрочем, никаких подтверждений этого тезиса.
Трамп сегодня достаточно скептически отреагировал на реплику Медведева. «Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения?» – заявил Президент США, потребовав, несмотря на это, дать ему «знать НЕМЕДЛЕННО», если передача ядерного оружия подтвердится. Он также посоветовал не воспринимать «так легкомысленно» «слово на букву N» (nuclear, «ядерный» – прим. Т-и).
В ночь на воскресенье Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки. Сегодня в ответ на удары по ядерным объектам Корпус стражей исламской революции запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.