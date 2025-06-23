Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

Президент США Дональд Трамп

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social отреагировал на вчерашнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможной передаче Ирану ядерного оружия некими другими странами.

«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – написал накануне бывший Президент РФ, не приведя, впрочем, никаких подтверждений этого тезиса.

«Послышалось ли мне, как бывший Президент России Медведев небрежно бросил слово на букву N (Nuclear!) и сказал, что он и другие страны поставят ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО», – заявил Президент США.

«Слово на букву N не должно восприниматься так легкомысленно. Полагаю, поэтому [нынешний Президент России Владимир] Путин – БОСС», – добавил Дональд Трамп.

Американский лидер также в контексте ударов по Ирану обратил внимание на подводные лодки США, назвав их «самым мощным и смертоносным оружием, когда-либо построенным», опережающим аналогичные проекты соперников на двадцать лет. В связи с этим он поблагодарил «капитана и команду» подлодки наряду с «великолепными пилотами-истребителями».