Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social отреагировал на вчерашнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможной передаче Ирану ядерного оружия некими другими странами.
«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – написал накануне бывший Президент РФ, не приведя, впрочем, никаких подтверждений этого тезиса.
«Послышалось ли мне, как бывший Президент России Медведев небрежно бросил слово на букву N (Nuclear!) и сказал, что он и другие страны поставят ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО», – заявил Президент США.
«Слово на букву N не должно восприниматься так легкомысленно. Полагаю, поэтому [нынешний Президент России Владимир] Путин – БОСС», – добавил Дональд Трамп.
Американский лидер также в контексте ударов по Ирану обратил внимание на подводные лодки США, назвав их «самым мощным и смертоносным оружием, когда-либо построенным», опережающим аналогичные проекты соперников на двадцать лет. В связи с этим он поблагодарил «капитана и команду» подлодки наряду с «великолепными пилотами-истребителями».