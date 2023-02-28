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Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ появился на официальном портале правовой информации.
«Приостановить действие договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — указано в тексте.
Напомним, что Путин анонсировал выход из договора в Послании Федеральному собранию. Он отметил, что в текущих условиях Россия не может ограничиваться учетом ядерного потенциала лишь одного из членов НАТО.
Подчеркивалось, что речь идет именно о приостановке, а не полном выходе России из договора. Так, в подписанном сегодня законе оговаривается возможность возобновления участия РФ. Отмечается, что решение будет приниматься Президентом России.
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