Мединский заявил, что предложения Украины содержат отказ от ЯО и вступления в НАТО

Переданные России накануне во время встречи в Стамбуле письменные предложения Украины содержат положения об отказе от вступления в Североатлантический альянс и ядерного оружия. Об этом заявил сегодня глава российской делегации — помощник Президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», — отметил Мединский.

Из слов политика также следует, что украинские предложения содержат в том числе отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов. Военные учения с участием сил из других стран предполагается проводить только по согласованию с государствами — гарантами безопасности, среди которых будет и РФ.

По мнению Мединского, это значит, что Украина впервые зафиксировала готовность выполнить ряд важнейших условий, которые в будущем позволят построить «нормальные и, надеюсь, добрососедские отношения с Россией».

При этом, добавил помощник Президента РФ, принципиальная позиция российской стороны «в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной». Вместе с тем «работа продолжается, переговоры продолжаются».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о вероятности ядерной войны и перечислил случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие.