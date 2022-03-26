Медведев высказался о вероятности ядерной войны

Хотя никто не хочет войны, угроза возникновения ядерного конфликта после создания соответствующего оружия существует всегда. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. В этом смысле правы те аналитики, которые говорят, может быть, несколько цинично, но тем не менее, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в XX и XXI веке. Это правда. На самом деле это так», — заявил экс-президент.

По словам политика, «угроза существует всегда», а боеголовки сторон нацелены на объекты потенциальных противников. «<…> такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — добавил он.

В связи с этим Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года, который, по его оценке, оказал «отрезвляющее воздействие» на руководство США и СССР, а также их союзников.

Вместе с тем, по мнению бывшего Премьер-министра России, сейчас ситуация даже хуже, чем во время холодной войны, так как тогда не вводились ограничительные меры против отраслей промышленности или сельского хозяйства, а также персональные санкции.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.