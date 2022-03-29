Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Киев отказывается возвращать Крым и отдельные районы Донбасса военным путем. Такое заявление в эфире Первого канала сделал глава российской делегации Владимир Мединский.

«Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, – заявил Мединский. - То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров».

По его словам, это никак не соответствует позиции Москвы, но «Украина сформулировала свой подход».

Мединский также отметил, что гарантии безопасности для Киева «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Сегодня в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций России и Украины. По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно.