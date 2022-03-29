Мединский: Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Представители России и Украины завершили очный раунд переговоров в Турции, они прошли конструктивно. Такое заявление сделал глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи, сообщает ТАСС.

«Закончились переговоры с украинской стороной, — сказал Мединский. — Переговоры прошли конструктивно».

Он сказал, что Москва делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Российская сторона получила от украинской делегации понятно сформулированную позицию и предложения — они будут изучены, после чего будет дан соответствующий ответ.

«Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены Президенту», — сказал Мединский.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.