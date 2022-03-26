Медведев перечислил случаи, в которых Россия может применить ядерное оружие
Существует несколько условий, при наступлении которых Россия может использовать ядерное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
По словам экс-президента, все такие случаи указаны в соответствующем документе. «<…> это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на ее независимость, на ее курс», — убежден он.
После этого политик перечислил четыре основания для применения ядерного оружия, предусмотренные российской военной доктриной. Это нанесение по России ракетного удара с использованием средств ядерного поражения, иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников, а также посягательство на критическую инфраструктуру, парализующе деятельность российских ядерных сил сдерживания.
Кроме того, это акт агрессии против России или ее союзников даже без применения ядерного оружия, если из-за него под угрозу поставлено само существование страны.
«Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это всё равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путем идти», — заметил вместе с тем Медведев.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.
Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.