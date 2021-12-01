Медики из ЮАР заявили, что в стране все больше детей до пяти лет заболевают коронавирусом

Все больше детей в возрасте до пяти лет поступают в больницы Южно-Африканской республики (ЮАР) с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал RT.

Недавно в Ботсване у гражданина ЮАР был выявлен новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

После обращения Президента ЮАР Сирила Рамафосы с призывом прививаться из-за распространения нового штамма коронавируса Covid-19 в центрах вакцинации этой страны образовались толпы.

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Нидерландах и ряде других стран. В России пока не выявлено ни одного человека, инфицированного им.

Ранее из-за выявления нового омикрон-штамма власти Австрии заявили о намерении ввести штрафы за отказ граждан прививаться от коронавируса.