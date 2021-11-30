Из-за нового штамма коронавируса в центрах вакцинации ЮАР образовались очереди

После обращения Президента ЮАР Сирила Рамафосы с призывом прививаться из-за распространения нового штамма коронавируса Covid-19 в центрах вакцинации этой страны образовались толпы. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 14,3 млн жителей ЮАР, что составляет 24,1% населения страны.

Штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Нидерландах и ряде других стран. В России пока не выявлен ни один инфицированный им пациент.

В Женеве 29 ноября стартовала специальная сессия ВОЗ, посвященная созданию соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно защитить человечество от угрозы новых штаммов. Форум проходит в гибридном формате и продлится до 1 декабря. На него приглашены представители всех 194 государств, входящих в состав организации, включая Россию.