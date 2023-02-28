Маск заметил, что Артемовск «почти окружен»

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) «почти окружен» российскими силами. Об этом заявил в своем Twitter’е американский миллиардер Илон Маск, прокомментировав карту, которую опубликовал военный блогер War Mapper.

На карте изображена «приблизительная ситуация» вокруг города на 28 февраля. В частности, на ней отмечена зона контроля российских сил, которые охватывают Артемовск с востока, юга и севера.

В частности, российскими войсками заняты расположенные к северу от Бахмута населенные пункты Парасковиевка, Красная Гора и Подгородное, о контроле над которыми сообщало Министерство обороны РФ, а также находящиеся на юго-восток от города Иванград и Опытное, о взятии которых заявлял штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Кроме того, силы РФ занимают распложенные к северо-западу от Артемовска населенные пункты Берховка и Ягодное, о контроле надо которыми сообщала частная военная компания «Вагнер».

Под контролем Вооруженных сил Украины остаются западные пригороды Бахмута и центральная часть города.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «постоянно сложной» обстановке под Артемовском. Тогда же появились сообщения, что ЧВК «Вагнер» полностью взяла под контроль микрорайон Ступки в Бахмуте. Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин допускал, что окружение города возможно в марте или апреле.